Coronavirus: Zingaretti, 'a Fiumicino primo volo Covid tested, Italia apripista' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Stamattina è atterrato a Fiumicino da New York il primo volo Covid-tested. In cosa consiste? I passeggeri entro 48 ore dalla partenza hanno effettuato il test antigenico e ne effettuano un altro dopo lo sbarco presso le strutture di test rapido allestite da Aeroporti di Roma insieme alla Regione Lazio". Lo scrive Nicola Zingaretti sui suoi profili social. "È un salto nel futuro per l'Italia che fa da apripista. Questo volo rappresenta un modo per non perdere la fiducia. In attesa della diffusione del vaccino, si può riprendere a vivere e guardare al futuro nel rispetto delle regole -prosegue il governatore del Lazio e segretario del Pd-. Vedremo con lo Spallanzani e il Governo come continuare su questa ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Stamattina è atterrato ada New York il. In cosa consiste? I passeggeri entro 48 ore dalla partenza hanno effettuato il test antigenico e ne effettuano un altro dopo lo sbarco presso le strutture di test rapido allestite da Aeroporti di Roma insieme alla Regione Lazio". Lo scrive Nicolasui suoi profili social. "È un salto nel futuro per l'che fa da. Questorappresenta un modo per non perdere la fiducia. In attesa della diffusione del vaccino, si può riprendere a vivere e guardare al futuro nel rispetto delle regole -prosegue il governatore del Lazio e segretario del Pd-. Vedremo con lo Spallanzani e il Governo come continuare su questa ...

