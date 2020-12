Coronavirus, ultime notizie: in Italia 12.756 nuovi casi con 118.475 tamponi e 499 morti (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I dati del ministero della Sanità. I dati del ministero della Sanità. Il tasso di positività è del 10,8%, in aumento dello 0,8% rispetto a martedì. Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I dati del ministero della Sanità. I dati del ministero della Sanità. Il tasso di positività è del 10,8%, in aumento dello 0,8% rispetto a martedì.

Agenzia_Ansa : Sono 12.756 i casi positivi al tampone per il #coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Prot… - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie: in Italia 12.756 nuovi casi con 118.475 tamponi e 499 morti - rtl1025 : ?? Sono in calo i casi di #covid19, 12.756 i casi positivi al tampone per il #coronavirus in Italia nelle ultime 24… - zazoomblog : Coronavirus ultime notizie. Conte al Consiglio europeo sul Recovery Fund. DIRETTA - #Coronavirus #ultime #notizie.… - SkyTG24 : Coronavirus, ultime notizie. Conte al Consiglio europeo sul Recovery Fund. DIRETTA -