Coronavirus: stop treni Italia-Svizzera, autorità e ferrovie al lavoro per soluzione (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Milano, 9 dic. (Adnkronos) - A quanto si apprende, le autorità Italiane e svizzere insieme ai rispettivi operatori ferroviari sono al lavoro per trovare una soluzione all'interruzione dei collegamenti tra Italia e Svizzera. Le ferrovie svizzere ieri hanno annunciato lo stop ai treni, motivato dal fatto che alcune misure dell'ultimo Dpcm imposte ai viaggiatori che passano il confine sono inattuabili sui treni svizzeri e rendono necessaria la chiusura dei confini ferroviari a partire da domani. Il negoziato, spiegano fonti delle ferrovie elvetiche, è "un work in progress" che potrebbe dare risultati nelle prossime ore o domani. A rischio c'è la continuità del servizio per almeno 5mila frontalieri che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Milano, 9 dic. (Adnkronos) - A quanto si apprende, lene e svizzere insieme ai rispettivi operatori ferroviari sono alper trovare unaall'interruzione dei collegamenti tra. Lesvizzere ieri hanno annunciato loai, motivato dal fatto che alcune misure dell'ultimo Dpcm imposte ai viaggiatori che passano il confine sono inattuabili suisvizzeri e rendono necessaria la chiusura dei confini ferroviari a partire da domani. Il negoziato, spiegano fonti delleelvetiche, è "un work in progress" che potrebbe dare risultati nelle prossime ore o domani. A rischio c'è la continuità del servizio per almeno 5mila frontalieri che ...

