Coronavirus Sicilia, il bollettino del 9 dicembre 2020: si registrano 753 nuovi casi, la situazione a Palermo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sono 753 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 7.013 tamponi effettuati.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a mercoledì 9 dicembre 2020. Con i nuovi casi salgono a 38.647persone positive. In terapia intensiva si registra 1 nuovo ingresso con i pazienti che al momento sono 198, mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 1.374. Il numero dei positivi in isolamento domiciliare è di 37.075, ci sono altre 34 vittime. Sono invece 1627 i pazienti guariti, per un totale di 30.544.La provincia con più casi resta Catania con 347 nuovi positivi, seguita da Palermo con 212, Ragusa 66, Messina 38, Caltanissetta 37, Siracusa 26, Enna 10, Agrigento 9, ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sono 753 icontagi registrati insu 7.013 tamponi effettuati.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a mercoledì 9. Con isalgono a 38.647persone positive. In terapia intensiva si registra 1 nuovo ingresso con i pazienti che al momento sono 198, mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 1.374. Il numero dei positivi in isolamento domiciliare è di 37.075, ci sono altre 34 vittime. Sono invece 1627 i pazienti guariti, per un totale di 30.544.La provincia con piùresta Catania con 347positivi, seguita dacon 212, Ragusa 66, Messina 38, Caltanissetta 37, Siracusa 26, Enna 10, Agrigento 9, ...

