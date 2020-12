Coronavirus, Robert Gallo: "Nazioni collaborino ma ricerca resti autonoma" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos Salute) - "Tutte le Nazioni devo collaborare nella lotta al Covid-19. Ma per quanto riguarda la scienza non si deve fare affidamento su nessuno Governo che deve finanziare e interessarsi della salute pubblica ma lasciando la ricerca autonoma. L'eredità che la pandemia ci lascia è che abbiamo bisogno di un gruppo scientifico internazionale". Lo afferma, in un'intervista esclusiva all'Adnkronos Salute, Robert Gallo, fra gli scopritori, negli anni '80, del virus dell'Aids e del primo test per diagnosticare l'Hiv, oggi direttore dell'Institute of Human Virology presso la University of Maryland (Usa). Gallo è stato ospite in streaming dell'evento 'Unlock IT', seconda edizione di SudeFuturi, promosso dalla Fondazione Magna Grecia, e ha ricevuto il Premio ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos Salute) - "Tutte ledevo collaborare nella lotta al Covid-19. Ma per quanto riguarda la scienza non si deve fare affidamento su nessuno Governo che deve finanziare e interessarsi della salute pubblica ma lasciando la. L'eredità che la pandemia ci lascia è che abbiamo bisogno di un gruppo scientifico internazionale". Lo afferma, in un'intervista esclusiva all'Adnkronos Salute,, fra gli scopritori, negli anni '80, del virus dell'Aids e del primo test per diagnosticare l'Hiv, oggi direttore dell'Institute of Human Virology presso la University of Maryland (Usa).è stato ospite in streaming dell'evento 'Unlock IT', seconda edizione di SudeFuturi, promosso dalla Fondazione Magna Grecia, e ha ricevuto il Premio ...

serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Covid, #RobertGallo all'Adnkronos: 'Non finirà nel 2021' - Fusillide : RT @Adnkronos: #Covid, #RobertGallo all'Adnkronos: 'Non finirà nel 2021' - Adnkronos : #Covid, #RobertGallo all'Adnkronos: 'Non finirà nel 2021' - profluigimarino : RT @jeperego: #Germania 20.815 nuovi casi positivi al #coronavirus , secondo il Robert Koch Institut. Mercoledì scorso erano 17.270. 590 d… - aranciaverde : RT @jeperego: #Germania 20.815 nuovi casi positivi al #coronavirus , secondo il Robert Koch Institut. Mercoledì scorso erano 17.270. 590 d… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Robert Coronavirus, Robert Gallo: "Nazioni collaborino ma ricerca resti autonoma" La Sicilia Coronavirus, Robert Gallo: "Preoccupa durata immunità del vaccino"

Roma, 9 dic. (Adnkronos Salute) - Per quanto riguarda Sars-CoV-2 "mi preoccupa la durata dell'immunità dei candidati vaccino. Quanto dura? Quando facciamo nel nostro istituto un esperimento sulle scim ...

Coronavirus, Robert Gallo: "Nazioni collaborino ma ricerca resti autonoma"

Roma, 9 dic. (Adnkronos Salute) - "Tutte le nazioni devo collaborare nella lotta al Covid-19. Ma per quanto riguarda la scienza non si deve fare affidamento su nessuno Governo che deve finanziare e in ...

Roma, 9 dic. (Adnkronos Salute) - Per quanto riguarda Sars-CoV-2 "mi preoccupa la durata dell'immunità dei candidati vaccino. Quanto dura? Quando facciamo nel nostro istituto un esperimento sulle scim ...Roma, 9 dic. (Adnkronos Salute) - "Tutte le nazioni devo collaborare nella lotta al Covid-19. Ma per quanto riguarda la scienza non si deve fare affidamento su nessuno Governo che deve finanziare e in ...