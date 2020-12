Coronavirus, Rezza lancia l’allarme: “In Sicilia numero positivi ancora elevato, mai abbassare la guardia” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “La Sicilia e la Puglia hanno ancora un numero di casi relativamente elevato". Lo ha detto così il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel corso della conferenza stampa di ieri sull’analisi della situazione epidemiologica Covid-19.“Gli ingressi in terapia intensiva mostrano una certa stabilità. Sostanzialmente - ha spiegato Rezza - alla diminuzione dell'Rt ha fatto seguito una diminuzione di nuovi casi e di ospedalizzazioni, ma restano ancora elevati gli ingressi in terapia intensiva e decessi. Quindi bisogna lavorare ancora molto perchè basta poco a invertire il trend. C'è una tendenza a una lieve diminuzione ma non particolarmente veloce o accentuata. Ma rimane elevato il ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Lae la Puglia hannoundi casi relativamente". Lo ha detto così il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni, nel corso della conferenza stampa di ieri sull’analisi della situazione epidemiologica Covid-19.“Gli ingressi in terapia intensiva mostrano una certa stabilità. Sostanzialmente - ha spiegato- alla diminuzione dell'Rt ha fatto seguito una diminuzione di nuovi casi e di ospedalizzazioni, ma restanoelevati gli ingressi in terapia intensiva e decessi. Quindi bisogna lavoraremolto perchè basta poco a invertire il trend. C'è una tendenza a una lieve diminuzione ma non particolarmente veloce o accentuata. Ma rimaneil ...

