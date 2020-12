Coronavirus, quanto ci costa questo Natale: stimate perdite per 720 milioni (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Le limitazioni introdotte da Palazzo Chigi in vista del prossimo Natale significano perdite per moltissimi settori. Già mesi fa, quando le misure per contenere la curva del Coronavirus cominciavano a rafforzarsi, gli economisti lanciavano l’allarme sui probabili ma quasi certi effetti delle restrizioni sull’economia. Tanto peggio, se a rischio c’è uno dei periodi più fruttuosi: L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Le limitazioni introdotte da Palazzo Chigi in vista del prossimosignificanoper moltissimi settori. Già mesi fa, quando le misure per contenere la curva delcominciavano a rafforzarsi, gli economisti lanciavano l’allarme sui probabili ma quasi certi effetti delle restrizioni sull’economia. Tanto peggio, se a rischio c’è uno dei periodi più fruttuosi: L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

ricpuglisi : Come mai il presidente @GiuseppeConteIT ha deciso di non farsi intervistare dal @nytimes intorno a quanto successo… - IciodaVerona : @doluccia16 Lui il COVID (sembra) l'ha avuto, ma a quanto pare il virus non provoca immunità, e questo è logico, se… - carlaluglio69 : RT @Fondaz_Veronesi: #coronavirus #vaccino di Pfizer e BioNTech: quanto sarà efficace? Una risposta dai primi dati rilasciati da @US_FDA #F… - danielebanfi83 : RT @Fondaz_Veronesi: #coronavirus #vaccino di Pfizer e BioNTech: quanto sarà efficace? Una risposta dai primi dati rilasciati da @US_FDA #F… - Fondaz_Veronesi : #coronavirus #vaccino di Pfizer e BioNTech: quanto sarà efficace? Una risposta dai primi dati rilasciati da @US_FDA… -