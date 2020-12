Coronavirus | procuratore capo Bergamo | ' Italia impreparata | c' è stata tanta improvvisazione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Milano, 9 dic. (Adnkronos) - Di fronte al dilagare delin"eravamo impreparati. Questo ormai mi pare un dato acquisito. Finora abbiamo rilevato purtroppo che c'è". Lo afferma ildella Procura di, Antonio Chiappani, nominato lo scorso maggio, in un'intervista al 'Corriere della Sera'. L'aveva un piano pandemico, ma "datato 2017 che riguarda l'influenza", con "molte parti identiche" a quello del 2006, contentente "delle irregolarità, stiamo ancora verificando. Sicuramente il piano del 2017 non contemplava quanto accaduto con il Covid-19. Solo in seguito, dopo la comunicazione dei casi in Cina, l'Istituto superiore di sanità ha presentato un piano strategico che ha però deciso di ...