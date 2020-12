Coronavirus Piemonte, 906 nuovi casi: il bollettino di mercoledì 9 dicembre (Di giovedì 10 dicembre 2020) Oggi, mercoledì 9 dicembre 2020, sono 906 (pari all'8,6 % dei 10.579 tamponi eseguiti) in più rispetto a ieri i casi di persone positive al Coronavirus. Tra loro ci sono 391 asintomatici pari al 43,1 %... Leggi su torinotoday (Di giovedì 10 dicembre 2020) Oggi,2020, sono 906 (pari all'8,6 % dei 10.579 tamponi eseguiti) in più rispetto a ieri idi persone positive al. Tra loro ci sono 391 asintomatici pari al 43,1 %...

infoitinterno : Il bollettino coronavirus del 9 dicembre 2020 in Piemonte e Alessandria - infoitinterno : Coronavirus: calano ancora ricoveri e contagi in Piemonte, ma sono 67 i nuovi decessi - infoitinterno : Coronavirus Piemonte, 906 nuovi casi: il bollettino di mercoledì 9 dicembre - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino contagi del Piemonte: la situazione aggiornata nell’Astigiano - infoitinterno : Coronavirus, in Piemonte contagi ancora sotto quota 1000. In calo anche i ricoveri -