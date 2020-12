Coronavirus, mercoledì 9 dicembre: sono 1.297 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma – “Oggi nel Lazio, su quasi 14mila tamponi, si registrano 1.297 casi positivi, 33 decessi e 1.455 guariti”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. A Roma i nuovi casi sono 808. Nella Asl Roma 1 sono 427 e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Nove casi sono ricoveri. Si registrano otto decessi di 72, 78, 79, 80, 85, 90, 91 e 96 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 240 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Centotredici sono i casi su segnaLazione del medico di medicina generale. Si registrano sei decessi di 55, 63, 75, 81, 87 e 89 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 141 i ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma – “Oggi nel, su quasi 14mila tamponi, si registrano 1.297 casi positivi, 33 decessi e 1.455 guariti”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. A Roma icasi808. Nella Asl Roma 1427 e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Nove casiricoveri. Si registrano otto decessi di 72, 78, 79, 80, 85, 90, 91 e 96 anni con patologie. Nella Asl Roma 2240 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Centotredicii casi su segnane del medico di medicina generale. Si registrano sei decessi di 55, 63, 75, 81, 87 e 89 anni con patologie. Nella Asl Roma 3141 i ...

