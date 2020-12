Coronavirus, meno morti e meno nuovi contagi. Capua: terza ondata? E’ naturale che ci sarà. Il 29 dicembre, la prima autorizzazione dell’Europa al vaccino (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sono 12.756 i nuovi casi di contagio da Sars-Cov-2 in Italia nelle ultime 24 ore, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 1.770.149. I morti sono 499, il totale dall'inizio della pandemia raggiunge così 61.739. Lo rileva il bollettino quotidiano del ministero della Salute-Iss. L'incremento dei nuovi casi segna rispetto a ieri -2.086, e il numero delle persone decedute -135. Ieri infatti i nuovi positivi ieri erano stati 14.842 e i morti 634. Sempre nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 118.475 tamponi, -30.757 rispetto a ieri. Mentre l'incidenza dei positivi rispetto ai tamponi segna oggi 10,77 per cento contro il 9,9 per cento di ieri.Le persone attualmente positive al Sars-Cov-2 sono 710.515, -27.010 nelle ultime 24 ore. I dimessi-guariti dall'inizio della pandemia ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sono 12.756 icasi dio da Sars-Cov-2 in Italia nelle ultime 24 ore, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 1.770.149. Isono 499, il totale dall'inizio della pandemia raggiunge così 61.739. Lo rileva il bollettino quotidiano del ministero della Salute-Iss. L'incremento deicasi segna rispetto a ieri -2.086, e il numero delle persone decedute -135. Ieri infatti ipositivi ieri erano stati 14.842 e i634. Sempre nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 118.475 tamponi, -30.757 rispetto a ieri. Mentre l'incidenza dei positivi rispetto ai tamponi segna oggi 10,77 per cento contro il 9,9 per cento di ieri.Le persone attualmente positive al Sars-Cov-2 sono 710.515, -27.010 nelle ultime 24 ore. I dimessi-guariti dall'inizio della pandemia ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus meno Coronavirus, meno di 3mila tamponi ma quasi mille contagi. Dati della Bat ancora incompleti AndriaLive Vaccino, effetti collaterali: febbre, dolori muscolari, affaticamento. «Ma non c’è da aver paura»

«Appena sarà possibile, io mi vaccinerò. Effetti collaterali sono ipotizzabili, come sempre succede con un vaccino. Emerge che il 2 per cento dei volontari ha avuto la febbre?

Coronavirus, Robert Gallo: "Preoccupa durata immunità del vaccino"

Roma, 9 dic. (Adnkronos Salute) - Per quanto riguarda Sars-CoV-2 "mi preoccupa la durata dell'immunità dei candidati vaccino. Quanto dura? Quando facciamo nel nostro istituto un esperimento sulle scim ...

