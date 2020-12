CORONAVIRUS LOMBARDIA, BOLLETTINO 8 DICEMBRE/ 69 morti, 1233 casi, -460 ricoveri (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il nuovo BOLLETTINO CORONAVIRUS della LOMBARDIA di oggi, mercoledì 9 DICEMBRE: 69 morti, 1233 nuovi casi e calo ricoveri di ben 460 unità. Da domenica in zona gialla Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il nuovodelladi oggi, mercoledì 9: 69nuovie calodi ben 460 unità. Da domenica in zona gialla

RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-14) e nei reparti (-175). Eseguiti 16.276 tamponi, 1.656… - RegLombardia : #LNews Non solo continuano a diminuire i ricoveri in terapia intensiva (-1) e nei reparti (-460), ma è anche reco… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati sia nei reparti (-238) sia nelle terapie intensive (-17). Il numero dei tamponi e… - sottoguru : RT @RegLombardia: #LNews Non solo continuano a diminuire i ricoveri in terapia intensiva (-1) e nei reparti (-460), ma è anche record di… - zazoomblog : Coronavirus in Lombardia 1.233 nuovi positivi con circa 2 mila tamponi in meno. Calano anche i decessi sono 69 -… -