Coronavirus, l'ex direttore dell'Ema bacchetta il Regno Unito: «Incauti a partire subito con il vaccino» – Il video (Di mercoledì 9 dicembre 2020) l'ex direttore dell'Ema, Agenzia europea per i medicinali, bacchetta il Regno Unito per la scelta di anticipare la somministrazione del vaccino Pfizer-Biontech contro il Covid-19: «Non è una buona idea quella di prendere i dati consegnati dall'industria, mettere il timbro e distribuire, anche se ci sono tutti i presupposti affinché i dati siano buoni e confermati», ha spiegato infatti Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell'Ema, intervistato da SkyTg24. Rasi ha poi aggiunto: «Così viene meno l'aspetto di garanzia. Se c'è una sola cosa che non è stata vista, i 300 esperti che ci stanno lavorando all'Ema è molto probabile che la troveranno, o che daranno un'indicazione più precisa. Ad esempio diranno su chi non va usato e su chi è ...

