Coronavirus | le notizie di oggi sul Covid L’Ema annuncia | “Ue | ok al vaccino il 29 dicembre”

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Le ultimesulin Italia, i dati e le news dal mondo dimercoledì 9 dicembre. Nell'ultimo bollettino sono stati registrati 634 morti e circa 15mila nuovi casi. Il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza: "La situazione migliora ma molto lentamente". Emer Cooke, capo dell'Agenzia Ue : "La prima autorizzazione per ilarriverà il 29 dicembre".il presidente del Consiglio Conte in audizione alla Camera e al Senato. Nel mondo superati i 68 milioni di contagi da, più di 20 milioni in Europa, oltre 15 milioni in Usa. In Germania il Land della Sassonia torna in lockdown. Nel Regno Unito proseguono le vaccinazioni dopo il V-Day.