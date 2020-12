Coronavirus, le news. Bollettino 9 dicembre: 12.756 casi su 118.475 tamponi, 499 morti (Di giovedì 10 dicembre 2020) Calano terapie intensive (-25, ora 3.320) e ricoveri ordinari (-428, ora 29.653). Tasso di positività al 10,76%. Fontana: "Da domenica la Lombardia sarà in zona gialla". Ema sotto cyberattacco, Pfizer: rubati documenti legati al vaccino. Cooke, direttrice dell'Agenzia europea per i medicinali: il 29 dicembre via libera alle dosi in Ue. Tensione sul Recovery Plan: Italia Viva non cede. Sulla riforma del Mes ok da Camera e Senato, ultimatum di Renzi a Conte: "Se servono poltrone, ci sono le nostre" Leggi su tg24.sky (Di giovedì 10 dicembre 2020) Calano terapie intensive (-25, ora 3.320) e ricoveri ordinari (-428, ora 29.653). Tasso di positività al 10,76%. Fontana: "Da domenica la Lombardia sarà in zona gialla". Ema sotto cyberattacco, Pfizer: rubati documenti legati al vaccino. Cooke, direttrice dell'Agenzia europea per i medicinali: il 29via libera alle dosi in Ue. Tensione sul Recovery Plan: Italia Viva non cede. Sulla riforma del Mes ok da Camera e Senato, ultimatum di Renzi a Conte: "Se servono poltrone, ci sono le nostre"

