Coronavirus | le iltime news Fontana | Da domenica la Lombardia sarà in zona gialla LIVE

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il governatore: 'Speranza mi ha informato che venerdì firmerà ordinanza'. La direttrice dell'Ema: il 29 dicembre via libera alle dosi in Unione Europea. Il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza: "La situazione migliora ma molto lentamente". Tensione nel governo sul Recovery Plan: Italia Viva non cede; trovata invece un'intesa nella maggioranza sul Mes. Attesa per il nuovo bollettino della Protezione civile