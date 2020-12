Coronavirus Italia: bollettino Protezione Civile oggi 9 dicembre (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’andamento dei nuovi casi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 14.842 positivi e 634 decessi di ieri: articolo in aggiornamento I contagi regione per regione: in Veneto 2427 positivi nelle ultime 24 ore. I pazienti in terapia intensiva crescono di uno nelle ultime 24 ore per un totale di 346. I ricoverati sono 2815, in aumento di 36, 29 decessi in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore 229 positivi al Coronavirus nelle Marche sulla base dei tamponi molecolari. In tutto testate 2.087 persone: 1.246 nel percorso nuove diagnosi (911 tamponi molecolari, 335 nello screening con percorso antigenico) e 841 nel percorso guariti. Nel percorso antigenico sono invece dieci ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’andamento dei nuovi casi diincon ildidel Ministero della Salute e i dati delladopo i 14.842 positivi e 634 decessi di ieri: articolo in aggiornamento I contagi regione per regione: in Veneto 2427 positivi nelle ultime 24 ore. I pazienti in terapia intensiva crescono di uno nelle ultime 24 ore per un totale di 346. I ricoverati sono 2815, in aumento di 36, 29 decessi in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore 229 positivi alnelle Marche sulla base dei tamponi molecolari. In tutto testate 2.087 persone: 1.246 nel percorso nuove diagnosi (911 tamponi molecolari, 335 nello screening con percorso antigenico) e 841 nel percorso guariti. Nel percorso antigenico sono invece dieci ...

lorepregliasco : L'Italia diventa il primo grande Paese europeo per mortalità COVID ogni 100mila abitanti. Superata la Spagna, siam… - Corriere : Crisanti: «La terza ondata? È una certezza. L’Italia avrà record di morti in Europa» - fattoquotidiano : Coronavirus, “Merkel vuole lockdown duro in Germania dopo Natale”. Stop ai collegamenti ferroviari tra Svizzera e I… - giuliog : RT @alelomi: Un bambino di Milano di 4 anni aveva il coronavirus il 21 novembre 2019 - MPerardi : Ma quelli che invece di #BarcaJuve guardano una veterinaria che gli spiega di non uscire di casa potranno mica resp… -