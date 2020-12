Coronavirus, Italia: 499 morti, Lombardia “gialla” da domenica (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tante le novità nella giornata di oggi per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus. Si parte dal futuro delle regioni come la Lombardia che, come già annunciato dal governatore Fontana, dalla prossima domenica sarà ufficialmente “zona gialla” grazie all’ordinanza che verrà firmata dal ministro della Salute Speranza nella giornata di venerdì. Arrivano nel frattempo puntuali i numeri sull’emergenza aggiornati al 9 dicembre nel bollettino del Ministero della Salute. Coronavirus, numeri in discesa: verso il milione di guariti I numeri dell’emergenza Covid-19 in Italia continuano a diminuire. Sono 12.756 i nuovi positivi in Italia al Covid con un picco (2.427 casi) registrati ancora nel Veneto. Migliorano i numeri in Lombardia dove nelle ultime 24 ore sono ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tante le novità nella giornata di oggi per quanto riguarda l’emergenza. Si parte dal futuro delle regioni come lache, come già annunciato dal governatore Fontana, dalla prossimasarà ufficialmente “zona gialla” grazie all’ordinanza che verrà firmata dal ministro della Salute Speranza nella giornata di venerdì. Arrivano nel frattempo puntuali i numeri sull’emergenza aggiornati al 9 dicembre nel bollettino del Ministero della Salute., numeri in discesa: verso il milione di guariti I numeri dell’emergenza Covid-19 incontinuano a diminuire. Sono 12.756 i nuovi positivi inal Covid con un picco (2.427 casi) registrati ancora nel Veneto. Migliorano i numeri indove nelle ultime 24 ore sono ...

