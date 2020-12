Coronavirus in Toscana: 24 morti, oggi 9 dicembre. E 505 nuovi positivi (quasi 110mila in totale) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sono 24 i morti per Coronavirus, oggi 9 dicembre in Toscana: 16 donne e 8 uomini con età media di 84 anni. Meno di ieri, ma sempre troppi. Una strage che deve essere fermata, anche prima che arrivi il vaccino. Sono 505 i nuovi contagi con età media di 48 anni circa (il 13% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 12% ha 80 anni o più) Leggi su firenzepost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sono 24 iperin: 16 donne e 8 uomini con età media di 84 anni. Meno di ieri, ma sempre troppi. Una strage che deve essere fermata, anche prima che arrivi il vaccino. Sono 505 icontagi con età media di 48 anni circa (il 13% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 12% ha 80 anni o più)

DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Coronavirus, numeri in calo a Prato: 33 nuovi positivi e un decesso ' - AnsaToscana : Coronavirus: Toscana, si abbassa trend decessi, altri 24. Ricoveri stabili e 1.900 guariti in un giorno #ANSA - COVIDbot_ITA : RT @regionetoscana: #covid19 Dati in #Toscana, #9dicembre ?? 505 nuovi casi ?? 9878 tamponi ?? 1600 ricoverati (+12 da ieri) ?? 253 terapia… - CittadinidiTwtt : RT @regionetoscana: #covid19 Dati in #Toscana, #9dicembre ?? 505 nuovi casi ?? 9878 tamponi ?? 1600 ricoverati (+12 da ieri) ?? 253 terapia… - regionetoscana : #covid19 Dati in #Toscana, #9dicembre ?? 505 nuovi casi ?? 9878 tamponi ?? 1600 ricoverati (+12 da ieri) ?? 253 ter… -