Coronavirus in Lombardia, 1.233 nuovi positivi con circa 2 mila tamponi in meno. Calano anche i decessi, sono 69 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il bollettino del 9 dicembre Calano i casi di Coronavirus in Lombardia con circa 2 mila tamponi in meno. sono 1.233 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore con 14.174 tamponi, contro i 1.656 positivi e 16.276 tamponi di ieri. I decessi adesso sono 23.277, ovvero 69 in più (ieri erano cresciuti di 128 unità). Il numero totale di pazienti guariti e dimessi adesso è 320.380 (+23.090), mentre i ricoverati con sintomi sono 5.727 (-460). Stando ai dati dell’ultimo bollettino della Protezione civile ci sono 766 persone ricoverate in terapia intensiva, 1 in meno rispetto a ieri, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il bollettino del 9 dicembrei casi diinconin1.233 icasinelle ultime 24 ore con 14.174, contro i 1.656e 16.276di ieri. Iadesso23.277, ovvero 69 in più (ieri erano cresciuti di 128 unità). Il numero totale di pazienti guariti e dimessi adesso è 320.380 (+23.090), mentre i ricoverati con sintomi5.727 (-460). Stando ai dati dell’ultimo bollettino della Protezione civile ci766 persone ricoverate in terapia intensiva, 1 inrispetto a ieri, ...

