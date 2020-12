Coronavirus in Italia | in calo nuovi casi ma anche tamponi

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) – Curva dei contagi innel nostro Paese dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 12.756 ipositivi, a fronte però di un minor numero di: 118.475. Questi i dati aggiornati nel consueto bollettino di oggi, mercoledì 9 dicembre. Inil numero delle vittime: 499. Tasso di positività al 10,8%, in aumento dello 0,8% rispetto a ieri. Sono 3.320 i pazienti in terapia intensiva inper il Covid-19, indi 25 unità rispetto a ieri. “I numeri ci dicono che il virus circola ancora e finché non si arriva a zero contagi o molto vicini allo zero non possiamo stare tranquilli. È chiaro che non ci possono essere deroghe alle misure messe in campo dal Governo, la minaccia di una terza ondata a gennaio è seria ...