Coronavirus in Italia, il bollettino del 9 dicembre: aumentano i guariti (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I dati aggiornati dei contagi Diminuiscono i contagi di pari passo ai tamponi. In 24h 12.756 positivi al Covid-19 su 118.475 test effettuati. Rispettivamente, -2.086 infetti e -30.757 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre vi è stato un calo di -25 persone nelle terapie intensive e -428 persone nei ricoveri da ieri a oggi. Contemporaneamente, sale il numero dei guariti, 39.266 (+13.769 rispetto ai dati dell’8 dicembre). In 24h sono morte 499 persone a causa del Covid in Italia. Leggi anche Coronavirus in Italia, il bollettino dell’8 dicembre: +634 morti per Covid Nel complesso i casi di contagi da Coronavirus vanno oltre il milione e mezzo: 1.770.149 dall’inizio dalla pandemia, di cui 61.739 morti. Le persone attualmente ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I dati aggiornati dei contagi Diminuiscono i contagi di pari passo ai tamponi. In 24h 12.756 positivi al Covid-19 su 118.475 test effettuati. Rispettivamente, -2.086 infetti e -30.757 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre vi è stato un calo di -25 persone nelle terapie intensive e -428 persone nei ricoveri da ieri a oggi. Contemporaneamente, sale il numero dei, 39.266 (+13.769 rispetto ai dati dell’8). In 24h sono morte 499 persone a causa del Covid in. Leggi anchein, ildell’8: +634 morti per Covid Nel complesso i casi di contagi davanno oltre il milione e mezzo: 1.770.149 dall’inizio dalla pandemia, di cui 61.739 morti. Le persone attualmente ...

