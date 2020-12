Coronavirus in Italia, il bollettino del 9 dicembre: 12.756 nuovi contagi, 499 decessi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Scendono ancora a 12.756 i nuovi contagi, poco meno di duemila inferiori a quelli registrati ieri, quando i tamponi erano stati 31mila in più, tanto che dal 10% i positivi sui test eseguiti ... sul sito. Leggi su lastampa (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Scendono ancora a 12.756 i, poco meno di duemila inferiori a quelli registrati ieri, quando i tamponi erano stati 31mila in più, tanto che dal 10% i positivi sui test eseguiti ... sul sito.

Corriere : Crisanti: «La terza ondata? È una certezza. L’Italia avrà record di morti in Europa» - fattoquotidiano : Coronavirus, “Merkel vuole lockdown duro in Germania dopo Natale”. Stop ai collegamenti ferroviari tra Svizzera e I… - SkyTG24 : Il #coronavirus in Italia circolava già da novembre 2019. Allora aveva infettato un bambino di 4 anni, ma i suoi si… - LaStampa : Scendono ancora a 12.756 i nuovi contagi, poco meno di duemila inferiori a quelli registrati ieri, quando i tamponi… - michele_pittoni : @xx_thebossx @PMO_W @BignamiBignami I numeri in Italia sono ad oggi questi, i tuoi sono delle ipotesi vere come gli… -