Coronavirus in Italia | bollettino 9 dicembre | 12 756 casi su 118 475 tamponi | 499 morti

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nelle ultime 24 ore sono 12.756 i nuovidiregistrati in, mentre ieri erano stati 14.842. Diminuiscono ieffettuati: 118.475, contro i 149.232 di ieri. La percentuale di positivi sale al 10,76% (ieri 9,9%). Sono 499 i, 25 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 9(AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE). I nuovisono sparsi in tutte le regioni: in testa il Veneto con 2.427, poi la Campania con 1.361, il Lazio con 1.297 e la Lombardia con 1.233. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 3.320, con 152 nuovi ingressi. Tra le note delsi legge che la Regione Campania e la PA Bolzano ...