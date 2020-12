Coronavirus, in Italia 12.756 nuovi casi su 118.475 tamponi e 499 decessi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sono 12.756 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia a fronte di 118.475 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 499 decessi, per un totale di 61.739 dall'inizio della pandemia. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sono 12.756 idiregistrati ina fronte di 118.475processati. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 499, per un totale di 61.739 dall'inizio della pandemia. ...

