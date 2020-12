Coronavirus, il toccante discorso di Merkel: «Misure meno severe? Se il prezzo da pagare è di 590 morti al giorno, allora non è accettabile» – Il video (Di mercoledì 9 dicembre 2020) «Se avessimo troppi contatti sociali prima delle feste, e se questo finisse per essere l’ultimo Natale trascorso con i nostri nonni, allora sì che avremmo sbagliato qualcosa. Non dobbiamo permettere che questo accada». Così la cancelliera Angela Merkel si è rivolta ai tedeschi in vista delle prossime vacanze di Natale, nel corso di un intervento molto accorato andato in scena al Bundestag, in cui ha evidenziato la necessità di restrizioni severe contro il contagio da Coronavirus: «Mi dispiace davvero, dal profondo del cuore. Ma se il prezzo che paghiamo è di 590 morti al giorno, allora questo è inaccettabile». L’andamento dell’epidemia in Germania s’è fatto preoccupante nelle ultime settimane. Il Paese ha superato la soglia degli ... Leggi su open.online (Di mercoledì 9 dicembre 2020) «Se avessimo troppi contatti sociali prima delle feste, e se questo finisse per essere l’ultimo Natale trascorso con i nostri nonni,sì che avremmo sbagliato qualcosa. Non dobbiamo permettere che questo accada». Così la cancelliera Angelasi è rivolta ai tedeschi in vista delle prossime vacanze di Natale, nel corso di un intervento molto accorato andato in scena al Bundestag, in cui ha evidenziato la necessità di restrizionicontro il contagio da: «Mi dispiace davvero, dal profondo del cuore. Ma se ilche paghiamo è di 590alquesto è in». L’andamento dell’epidemia in Germania s’è fatto preoccupante nelle ultime settimane. Il Paese ha superato la soglia degli ...

woland1964 : RT @ale_iorfida: Toccante pezzo del @nytimes pubblicato addirittura in italiano su ciò che rimane dentro gli abitanti della città più colpi… - dakota_rain1986 : RT @ale_iorfida: Toccante pezzo del @nytimes pubblicato addirittura in italiano su ciò che rimane dentro gli abitanti della città più colpi… - h160422 : RT @ale_iorfida: Toccante pezzo del @nytimes pubblicato addirittura in italiano su ciò che rimane dentro gli abitanti della città più colpi… - _IL_DIGA_ : RT @ale_iorfida: Toccante pezzo del @nytimes pubblicato addirittura in italiano su ciò che rimane dentro gli abitanti della città più colpi… - fuarfa91 : RT @ale_iorfida: Toccante pezzo del @nytimes pubblicato addirittura in italiano su ciò che rimane dentro gli abitanti della città più colpi… -