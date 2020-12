Coronavirus | il bollettino di oggi 9 dicembre 2020 | 12 756 nuovi casi e 499 morti Sale il tasso di positività Veneto in testa per contagi

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sono 12.756 idiin Italia nelle ultime 24 ore, secondo ildella Protezione civile. Le vittime, in forte calo, sono 499. Ieri i positivi e le vittime erano...

SkyTG24 : Covid Roma, arrivato il primo volo Alitalia Covid-tested da New York. Diretta - Corriere : Il bollettino di oggi 9 dicembre: 12.756 nuovi casi e 499 morti - 100x100Napoli : Coronavirus, il bollettino della Campania: 1361 nuovi positivi, quasi 3000 i guariti! - Soverato : Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia: 12.756 nuovi casi e 499 morti - BiribissiBlog : RT @ilsussidiario: #Bollettino di #MinisteroSalute con i #dati di #coronavirus di oggi 9 Dicembre 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Sono 12.756 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino della Protezione civile. Le vittime, in forte calo, sono 499. Ieri i positivi e le vittime erano stati, ...In Abruzzo rispetto a ieri si registrano 264 nuovi casi positivi al coronavirus su un totale di 2.931 tamponi, il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi: sono i dati del bollettino ...