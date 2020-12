Coronavirus, il bollettino di oggi 9 dicembre 2020: 12.756 nuovi casi e 499 morti. Decessi in forte calo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sono 12.756 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino della Protezione civile. Le vittime, in forte calo, sono 499. i nuovi positivi al Coronavirus... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sono 12.756 idiin Italia nelle ultime 24 ore, secondo ildella Protezione civile. Le vittime, in, sono 499. ipositivi al...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Coronavirus, il bollettino di oggi 9 dicembre 2020: 12.756 nuovi casi e 499 morti. Decessi in forte calo Il Messaggero In Sardegna oltre 250 nuovi casi di coronavirus e 6 decessi

Sono 25.031 i casi di positività al coronavirus complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza: oggi 253 nuovi casi.

Bollettino covid Emilia Romagna 9 dicembre: grafici e tabelle

Ecco il consueto report settimanale sulla pandemia da coronavirus in Emiia Romagna. Prosegue il calo del numero dei contagi misurato ogni cinque giorni. Continua a calare significativamente anche l'in ...

