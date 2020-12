Coronavirus | il bollettino di mercoledì 9 dicembre | 12 756 casi con 499 morti

SkyTG24 : Covid Roma, arrivato il primo volo Alitalia Covid-tested da New York. Diretta - christian_vit85 : #Coronavirus bollettino di oggi: • 12.756 contagiati • 499 morti • 39266 guariti -25 terapie intensive | -428 ricov… - ILOVEPACALCIO : Coronavirus Italia: il Bollettino aggiornato - Ilovepalermocalcio - lattuga99 : Bollettino di oggi: Casi attuali: 710.515 (-27.010) Deceduti: 61.739 (+499) Guariti: 997.895 (+39.266) Totale casi:… - CosenzaPage : Coronavirus, il Bollettino della Regione Calabria del 9 dicembre: 19.006 (+139 rispetto a ieri) - -… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

il Resto del Carlino

Poco prima delle ore 14 di oggi mercoledì 9 dicembre, un incidente dalle conseguenze modeste ha provocato disagi per il traffico veicolare bloccato in attesa dei verbalizzanti. Il tamponamento tra un ...Sono una donna di 90 anni e un uomo 81enne di nome William Shakespeare i protagonisti del V-Day in Gran Bretagna, il giorno d’avvio della campagna di immunizzazione contro il Covid-19 con il vaccino ...