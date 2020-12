Coronavirus, il bollettino del 9 dicembre (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 12.756, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 1.770.149. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 27.010 unità, quindi al momento risultano positive 710.515 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.320. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 29.653, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 677.542. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 499 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 61.739. Da ieri si registrano anche 39.266 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 997.895. Nuovi contagiati: 12.756 Contagiati totali: 1.770.149 Incremento netto positivi: -27.010 Attualmente ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 12.756, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 1.770.149. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 27.010 unità, quindi al momento risultano positive 710.515 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.320. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 29.653, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 677.542. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 499 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 61.739. Da ieri si registrano anche 39.266 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 997.895. Nuovi contagiati: 12.756 Contagiati totali: 1.770.149 Incremento netto positivi: -27.010 Attualmente ...

SkyTG24 : Covid Roma, arrivato il primo volo Alitalia Covid-tested da New York. Diretta - viralvideovlogs : RT @itapress24: ?? Bollettino #Coronavirus #9dicembre ?? • 12.756 contagi • 499 morti • 39.266 guariti (118.475 tamponi) #COVID #covid19… - itapress24 : ?? Bollettino #Coronavirus #9dicembre ?? • 12.756 contagi • 499 morti • 39.266 guariti (118.475 tamponi) #COVID… - sportli26181512 : Coronavirus, il bollettino nazionale: 12.756 nuovi casi, -25 in terapia intensiva e 499 morti: Come ogni giorno la… - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, bollettino 9 dicembre: 12.756 casi su 118.475 tamponi, 499 morti -