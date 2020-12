Coronavirus, i positivi sono 12.756. 499 le vittime nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il bollettino del 9 dicembre Calano i contagi da Coronavirus in Italia. nelle ultime 24 ore, sono risultate infette altre 12.756 persone. I nuovi casi registrati ieri erano 14.842. Il totale dei positivi, individuati da febbraio a oggi, è aggiornato alla cifra di 1.770.149. Stando al bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, il numero di tamponi analizzati dall’8 al 9 dicembre ammonta a 118.475, per un numero complessivo pari a 23.504.588. Il giorno precedente, l’incremento era stato di 149.232 test. I decessi giornalieri segnalati sono 499, meno dei 634 di ieri. Dall’inizio della pandemia, i morti sono stati 61.739. In Italia, al momento, risultano guariti 997.895 cittadini. Hanno, invece, un’infezione attiva in corso 710.515 persone. Di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il bollettino del 9 dicembre Calano i contagi dain Italia.24 ore,risultate infette altre 12.756 persone. I nuovi casi registrati ieri erano 14.842. Il totale dei, individuati da febbraio a oggi, è aggiornato alla cifra di 1.770.149. Stando al bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, il numero di tamponi analizzati dall’8 al 9 dicembre ammonta a 118.475, per un numero complessivo pari a 23.504.588. Il giorno precedente, l’incremento era stato di 149.232 test. I decessi giornalieri segnalati499, meno dei 634 di ieri. Dall’inizio della pandemia, i mortistati 61.739. In Italia, al momento, risultano guariti 997.895 cittadini. Hanno, invece, un’infezione attiva in corso 710.515 persone. Di ...

you_trend : ?? #Coronavirus, 09/12/20 • Attualmente positivi: 710.515 • Deceduti: 61.739 (+499) • Dimessi/Guariti: 997.895 (+39… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-14) e nei reparti (-175). Eseguiti 16.276 tamponi, 1.656… - you_trend : ?? #Coronavirus, 7 dicembre 2020 • Attualmente positivi: 748.819 • Deceduti: 60.606 (+528) • Dimessi/Guariti: 933.1… - Ste_Gualdoni : RT @RegLombardia: #LNews Non solo continuano a diminuire i ricoveri in terapia intensiva (-1) e nei reparti (-460), ma è anche record di… - Ste_Gualdoni : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 09/12/20 • Attualmente positivi: 710.515 • Deceduti: 61.739 (+499) • Dimessi/Guariti: 997.895 (+39.266) • R… -