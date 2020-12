**Coronavirus: governo ricorre contro ordinanza Marsilio su zona arancione** (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Linea dura del governo contro l'ordinanza del governatore dell'Abruzzo Marco Marsilio che ha deciso, con un'ordinanza emanata tre giorni fa, il passaggio della regione da area rossa ad arancione, senza attendere i 14 giorni previsti dal governo. Il ricorso urgente è stato depositato presso il Tar dell'Aquila. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Linea dura dell'del governatore dell'Abruzzo Marcoche ha deciso, con un'emanata tre giorni fa, il passaggio della regione da area rossa ad arancione, senza attendere i 14 giorni previsti dal. Il ricorso urgente è stato depositato presso il Tar dell'Aquila.

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus governo Coronavirus, il Presidente Conte firma il Dpcm del 3 dicembre 2020 Governo Fontana: da domenica Lombardia sarà in zona gialla. Ecco che cosa cambierà

Le novità principali sono la riapertura di bar e ristoranti, che nelle zone arancioni sono chiusi, e il venir meno del divieto di spostarsi in entrata e in uscita da una regione all’altra e da un comu ...

DPCM di Natale, le Regioni chiedono deroghe per gli spostamenti tra comuni

La Regioni chiedono al governo di permettere gli spostamenti tra i Comuni a Natale. L'appello di Bonaccini e l'invito al "buon senso".

