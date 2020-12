Coronavirus: Fontana, 'da domenica Lombardia zona gialla' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Milano, 9 dic. (Adnkronos) - Da domenica la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla. E' l'annuncio, sui social, del presidente Attilio Fontana. "Questa mattina il ministro Speranza mi ha informato che, come per le volte precedenti, venerdì firmerà l'ordinanza, sabato sarà pubblicata e domenica entrerà in vigore", sottolinea. "Il trend dei numeri in Lombardia - aggiunge - si conferma in diminuzione sia per quanto riguarda la circolazione del virus, sia per i ricoveri nei reparti ordinari che intensivi. Un risultato raggiunto grazie ai comportamenti virtuosi di tutti i lombardi, che ancora una volta ringrazio". L'esortazione di Fontana è "continuare su questa strada di responsabilità quotidiana che consente di tenere sotto controllo il virus". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Milano, 9 dic. (Adnkronos) - Dalasarà ufficialmente. E' l'annuncio, sui social, del presidente Attilio. "Questa mattina il ministro Speranza mi ha informato che, come per le volte precedenti, venerdì firmerà l'ordinanza, sabato sarà pubblicata eentrerà in vigore", sottolinea. "Il trend dei numeri in- aggiunge - si conferma in diminuzione sia per quanto riguarda la circolazione del virus, sia per i ricoveri nei reparti ordinari che intensivi. Un risultato raggiunto grazie ai comportamenti virtuosi di tutti i lombardi, che ancora una volta ringrazio". L'esortazione diè "continuare su questa strada di responsabilità quotidiana che consente di tenere sotto controllo il virus".

