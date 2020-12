Coronavirus, Fontana “Da domenica Lombardia in zona gialla” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Da domenica 13 dicembre la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana spiegando di aver parlato con il ministro della Salute Roberto Speranza. pc/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Da13 dicembre lasarà ufficialmente. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Attiliospiegando di aver parlato con il ministro della Salute Roberto Speranza. pc/red su Il Corriere della Città.

Milano, 9 dicembre 2020 - Il calo di contagi da Coronavirus nel Milanese (da 441 a 420), registrato martedì, ha rinforzato ancora di più la possibilità di far passare la Lombardia dalla zona arancione ...

MILANO (ITALPRESS) – “Da domenica 13 dicembre la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana spiegando di aver parlato con il min ...

