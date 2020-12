Coronavirus: faq governo, in periodo natalizio ok spostamenti per raggiungere partner (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Sarà possibile raggiungere il proprio coniuge o partner, anche se si vive in città diverse, "se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l'abitazione". Lo chiarisce Palazzo Chigi, nelle faq sull'ultimo Dpcm pubblicate sul sito del governo. Nel dare la definizione del termine abitazione, il governo prende a mo' di esempio proprio le "persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione". Nel loro caso, "potranno spostarsi per ricongiungersi per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Sarà possibileil proprio coniuge o, anche se si vive in città diverse, "se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l'abitazione". Lo chiarisce Palazzo Chigi, nelle faq sull'ultimo Dpcm pubblicate sul sito del. Nel dare la definizione del termine abitazione, ilprende a mo' di esempio proprio le "persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione". Nel loro caso, "potranno spostarsi per ricongiungersi per ildal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi".

TV7Benevento : Coronavirus: faq governo, in periodo natalizio ok spostamenti per raggiungere partner... - TV7Benevento : Coronavirus: faq governo, ok a spostamenti festività natalizie verso residenza/domicilio (2)... - TV7Benevento : Coronavirus: faq governo, ok a spostamenti festività natalizie verso residenza/domicilio... - TV7Benevento : Coronavirus: faq governo, no a spostamenti per turismo da 20/12 a 7/1... - zazoomblog : Coronavirus: faq governo no a spostamenti per turismo da 20-12 a 7-1 - #Coronavirus: #governo #spostamenti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus faq Coronavirus, Dpcm 3 dicembre: dagli spostamenti durante le feste ai rientri dall’estero, ecco le Faq aggiornate Il Sole 24 ORE Coronavirus: faq governo, in periodo natalizio ok spostamenti per raggiungere partner

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Sarà possibile raggiungere il proprio coniuge o partner, anche se si vive in città diverse, ...

Coronavirus: faq governo, ok a spostamenti festività natalizie verso residenza/domicilio

Le faq pubblicate sul sito del governo chiariscono il significato dei tre termini. "La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta ...

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Sarà possibile raggiungere il proprio coniuge o partner, anche se si vive in città diverse, ...Le faq pubblicate sul sito del governo chiariscono il significato dei tre termini. "La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta ...