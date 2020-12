Coronavirus | ecco quando la Lombardia tornerà in zona gialla VIDEO

RaiNews : 'Ho visto questo paziente anziano fuori dal suo letto che voleva uscire dalla stanza, in lacrime. Allora mi sono av… - LaStampa : Con oltre 60 mila morti, uno ogni mille abitanti, il nostro Paese ha il tasso di letalità fra i peggiori: in media… - CorriereCitta : Lazio. Coronavirus i guariti superano i positivi: ecco i dati di oggi, 9 dicembre - Ernesto03446152 : RT @Libero_official: Due reazioni allergiche dopo la prima tornata di vaccini al #coronavirus, allarme nel #RegnoUnito. E l'autorità sanita… - BrunaNerazzurra : RT @varesenews: La Lombardia sarà area gialla da domenica, ecco cosa cambia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ecco

iLMeteo.it

Coronavirus, amuchina, congiunti, contagi, nuovo Dpcm, smart working, Weschool per la didattica a distanza, Rsa, Protezione civile, come fare il pane in casa. Nell'anno segnato dalla pandemia in tutto ...Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha dato l'annuncio del passaggio alla zona gialla con un video pubblicato su Facebook.