Coronavirus, due reazioni al vaccino Pfizer | Governo Gb: gli allergici evitino l'inoculazione (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Continua il pressing sul Governo per il Dpcm che vieta gli spostamenti sul territorio nazionale dal 21 dicembre al 6 gennaio e che prevede regole ancora più stringenti per il 25 e 26 dicembre e 1 ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus due Coronavirus: due decessi, 15 nuovi contagi e 48 persone guarite Il Messaggero In Gran Bretagna divieto di vaccinazione Coronavirus ad alcuni riceventi

Niente vaccino Covid in Gran Bretagna per le persone che hanno un passato di reazioni allergiche. L'allarme dopo la somministrazione su due OSS.

A Fiumicino atterra volo Covid tested da New York: è il primo in Europa

Perché i vaccinati dovranno ancora indossare le mascherine e rispettare il distanziamento In molti si aspettano che dopo essere stati vaccinati contro il coronavirus SARS-CoV-2 potranno tornare alla v ...

Niente vaccino Covid in Gran Bretagna per le persone che hanno un passato di reazioni allergiche. L'allarme dopo la somministrazione su due OSS.