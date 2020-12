Coronavirus, due reazioni al vaccino in Gran Bretagna | Fontana: 'Lombardia zona gialla da domenica' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Continua il pressing sul governo per il Dpcm che vieta gli spostamenti sul territorio nazionale dal 21 dicembre al 6 gennaio e che prevede regole ancora più stringenti per il 25 e 26 dicembre e 1 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Continua il pressing sul governo per il Dpcm che vieta gli spostamenti sul territorio nazionale dal 21 dicembre al 6 gennaio e che prevede regole ancora più stringenti per il 25 e 26 dicembre e 1 ...

repubblica : Coronavirus, due reazioni allergiche tra i primi vaccinati in Gran Bretagna - repubblica : Coronavirus, due reazioni allergiche tra i primi vaccinati in Gran Bretagna [dal nostro corrispondente Antonello Gu… - akhetaton11 : RT @antoguerrera: Coronavirus, autorità sanitarie UK avvertono: per chi soffre di vecchie 'allergie significative' meglio rinunciare a fars… - fulviomarras2 : RT @Agricolturabio1: Grazie @lanuovasardegna #Suelli, @fabbri333 - socialmiliac : Chiunque abbia fatto una vaccinazione, anche quella influenzale, sa perfettamente quante domande vengano fatte su a… -