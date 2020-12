Coronavirus | D’Amato | “Nel Lazio restrizioni almeno fino a marzo”

Leggi su chenews

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’assessore laziale lancia una serie di indicazioni circa l’immediato futuro della regione governata da Nicola Zingaretti.assessore(Facebook)Alessio, assessore regionale alla sanità, parla delle misure di sicurezza nella sua regione, il, che vista l’entità dell’emergenza, che al momento, ancora stiamo vivendo, immagina possano restare in vigoreal prossimo marzo.infatti, cosi come tutta l’amministrazione regionale, opta per la linea dura nella gestione futura dell’emergenza. Una linea che sembra aver pagato negli ultimi mesi, tra alti e bassi, anche nella regione laziale. Misure restrittive al limite per evitare assembramenti, per evitare inutili presenze in strada, per assicurare all’intera regione, ...