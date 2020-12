Coronavirus, crescono imprese del commercio che vendono online (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – L'effetto Covid spinge molte imprese del commercio su internet. Sono state più di 3.600 le aziende di questo settore che hanno aperto un canale di vendita online tra aprile e ottobre 2020 per operare anche in questo momento di difficoltà, facendo registrare in sette mesi una crescita del +15,5% (erano complessivamente 23.386 unità a marzo 2020 contro 27.007 ad ottobre 2020). E' la fotografia scattata da Unioncamere attraverso l'osservatorio dei Punti Impresa Digitale (PID) delle Camere di commercio, sulla base dei test sulla maturità digitale effettuati dalle imprese italiane e i dati del Registro delle imprese. Nel complesso quasi un'impresa italiana su tre si è equipaggiata tecnologicamente per le vendite e i pagamenti sul web. Dopo la prima fase di lockdown, da ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – L'effetto Covid spinge moltedelsu internet. Sono state più di 3.600 le aziende di questo settore che hanno aperto un canale di venditatra aprile e ottobre 2020 per operare anche in questo momento di difficoltà, facendo registrare in sette mesi una crescita del +15,5% (erano complessivamente 23.386 unità a marzo 2020 contro 27.007 ad ottobre 2020). E' la fotografia scattata da Unioncamere attraverso l'osservatorio dei Punti Impresa Digitale (PID) delle Camere di, sulla base dei test sulla maturità digitale effettuati dalleitaliane e i dati del Registro delle. Nel complesso quasi un'impresa italiana su tre si è equipaggiata tecnologicamente per le vendite e i pagamenti sul web. Dopo la prima fase di lockdown, da ...

