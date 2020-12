Coronavirus: Conte, 'risposta Ue per superarla, Italia lavora in questa direzione' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "E' fondamentale che da parte europea provenga un chiaro segnale di coesione nella lotta alla pandemia da Covid-19. A riguardo, Il Consiglio Ue e' orientato a dare impulso al mutuo riconoscimento dei test e a un efficace coordinamento europeo sui vaccini, con particolare riguardo alla loro distribuzione'. Solo una risposta internazionale ed europea può del resto consentita di superare la pandemia, obiettivo a cui l'Italia lavora intensamente". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nelle comunicazioni in Aula alla Camera sul prossimo vertice Ue. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "E' fondamentale che da parte europea provenga un chiaro segnale di coesione nella lotta alla pandemia da Covid-19. A riguardo, Il Consiglio Ue e' orientato a dare impulso al mutuo riconoscimento dei test e a un efficace coordinamento europeo sui vaccini, con particolare riguardo alla loro distribuzione'. Solo unainternazionale ed europea può del resto consentita di superare la pandemia, obiettivo a cui l'intensamente". Così il presidente del Consiglio Giuseppenelle comunicazioni in Aula alla Camera sul prossimo vertice Ue.

