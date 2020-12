Coronavirus | Bonetti | ' ho fatto il tampone era negativo | in Cdm finestre sempre aperte'

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic (Adnkronos) - "Hoil, mi sto sottoponendo ai doverosi controlli, ilera". Lo ha detto Elenaa 'Un giorno da pecora', a proposito della seduta del Cdm in cui la ministra Luciana Lamorgese ha annunciato di essere positiva al Covid. "Eravamo nel Cdm nel rispetto di tutte le regole, non siamo stati a stretto contatto. Siamo praticamente di fronte, dall'altro lato -ha spiegato la ministra della Famiglia-. L'areazione dei locali è una delle prime indicazioni e la stanza del Cdm ètenuta parecchio areata. Ogni tanto bisogna mettersi il cappotto. Io sono freddolosa, ogni tanto mi capita, ma sono io".

Il dibattito alle 17 in streaming sul sito del gruppo: tra gli ospiti Elena Bonetti, ministro per le Pari Opportunità e Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud ...