TV7Benevento : Coronavirus: Bonetti, 'ho fatto il tampone era negativo, in Cdm finestre sempre aperte'... - Prismamagazine1 : La pandemia da coronavirus ha portato alla ribalta il ruolo della scienza e della matematica nella nostra società.… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bonetti

SardiniaPost

Roma, 9 dic (Adnkronos) - 'Ho fatto il tampone, mi sto sottoponendo ai doverosi controlli, il tampone era negativo'. Lo ha detto Elena Bonetti a ...Il dibattito alle 17 in streaming sul sito del gruppo: tra gli ospiti Elena Bonetti, ministro per le Pari Opportunità e Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud ...