Coronavirus, 12.756 nuovi casi con 118.475 tamponi. I morti sono 499, giù i ricoverati (Di mercoledì 9 dicembre 2020) sono 12.756 i nuovi casi di Coronavirus accertati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 118.475 tamponi processati. Sale ancora in maniera importante il numero dei decessi: 499 malati di Covid-19 sono deceduti. Si allenta, invece, la pressione sugli ospedali: i ricoverati con sintomi diminuiscono di 428 unità e sono 25 i posti che si sono liberati in terapia intensiva, a fronte di 150 ingressi (Campania e Provincia autonoma di Bolzano non hanno comunicato il dato). Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020)12.756 idiaccertati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 118.475processati. Sale ancora in maniera importante il numero dei decessi: 499 malati di Covid-19deceduti. Si allenta, invece, la pressione sugli ospedali: icon sintomi diminuiscono di 428 unità e25 i posti che siliberati in terapia intensiva, a fronte di 150 ingressi (Campania e Provincia autonoma di Bolzano non hanno comunicato il dato). Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

you_trend : ?? #Coronavirus, 09/12/20 • Attualmente positivi: 710.515 • Deceduti: 61.739 (+499) • Dimessi/Guariti: 997.895 (+39… - sportface2016 : In #Italia oggi: 12.756 nuovi contagi, 499 morti, 39.266 guariti, 118.475 tamponi, 3.320 (-25) in terapia intensiva… - MaricaGusmitta : #Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 9 dicembre: 12.756 nuovi casi e 499 morti- - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 12.756 nuovi casi e 499 morti nelle ultime 24 ore - susydigennaro : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 12.756 nuovi casi e 499 morti nelle ultime 24 ore -