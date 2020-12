Corona virus: Italia, 710515 attualmente positivi a test (-779 in un giorno) con 61739 decessi (499) e 997895 guariti (39266). Totale di 1770149 casi (12756) Dati della protezione civile: effettuati 118475 tamponi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 710515 attualmente positivi a test (-779 in un giorno) con 61739 decessi (499) e 997895 guariti (39266). Totale di 1770149 casi (12756) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 118475 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 9 dicembre 2020)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-779 in un) con(499) e).di) proviene da Noi Notizie..

