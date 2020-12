Conte “Serve maggioranza coesa per battersi in Ue” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il governo ha bisogno della massima coesione delle forze di maggioranza per continuare a battersi in Europa e svolgere il suo lavoro. Il confronto dialettico all'interno delle forze di maggioranza è segno di vitalità e ricchezza, ma è senz'altro salutare che sia fatto con spirito costruttivo e non ci faccia disperdere energie, che non ci distragga dagli obiettivi della nostra azione”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, nel corso delle comunicazioni in Aula in vista del prossimo Consiglio europeo. “Sono sfide complesse, numerose, di varia natura e intensità. Siamo tutti chiamati a compiere uno sforzo collettivo per essere all'altezza di questo compito. Spesso in Aula ho rivolto appelli alle forze di opposizione e devo riconoscere che in alcuni passaggi hanno trovato ascolto. Ribadisco che il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il governo ha bisogno della massima coesione delle forze diper continuare ain Europa e svolgere il suo lavoro. Il confronto dialettico all'interno delle forze diè segno di vitalità e ricchezza, ma è senz'altro salutare che sia fatto con spirito costruttivo e non ci faccia disperdere energie, che non ci distragga dagli obiettivi della nostra azione”. Lo ha detto il premier, Giuseppe, nel corso delle comunicazioni in Aula in vista del prossimo Consiglio europeo. “Sono sfide complesse, numerose, di varia natura e intensità. Siamo tutti chiamati a compiere uno sforzo collettivo per essere all'altezza di questo compito. Spesso in Aula ho rivolto appelli alle forze di opposizione e devo riconoscere che in alcuni passaggi hanno trovato ascolto. Ribadisco che il ...

