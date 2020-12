Conte: “Maggioranza sia coesa per l’Ue”. Iv firma risoluzione Mes – VIDEO (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il premier Giuseppe Conte ha parlato in Aula alla Camera, mentre Italia Viva ha firmato risoluzione sulla riformula del Mes: resta invece il disaccordo sul Recovery Il premier Giuseppe Conte ha tenuto un discorso nelle comunicazioni alla Camera. “Serve massima coesione – ha ammesso – all’interno della maggioranza per continuare a battersi in Ue”. Nel L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il premier Giuseppeha parlato in Aula alla Camera, mentre Italia Viva hatosulla riformula del Mes: resta invece il disaccordo sul Recovery Il premier Giuseppeha tenuto un discorso nelle comunicazioni alla Camera. “Serve massima coesione – ha ammesso – all’interno della maggioranza per continuare a battersi in Ue”. Nel L'articolo proviene da Inews.it.

bendellavedova : .@Piu_Europa e @Azione_it non voteranno la risoluzione di maggioranza sul #mes, reticente, contraddittoria e piena… - CandianiStefano : Trovata soluzione maggioranza su #MES! C’erano dubbi? Tra nomine, scostamenti di bilancio, Covid, #Conte con #Renzi… - Agenzia_Ansa : Il premier @GiuseppeConteIT alla Camera: 'Serve coesione per battersi nell'#Ue'. #Iv, dopo aver ascoltato le comuni… - castell32082033 : RT @sara_moretto: Oggi voterò da qui ??. Dopo l’intervento del Presidente Conte @ItaliaViva ha sottoscritto la risoluzione di maggioranza ch… - serenel14278447 : Conte alla maggioranza: 'Serve coesione per battersi in Ue'. Iv firma la risoluzione sul Mes - DIRETTA - Politica -… -