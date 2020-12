Conte: «C’è delusione, faremo valutazioni. In Europa non c’è rispetto dell’Inter» (Di giovedì 10 dicembre 2020) Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Champions League contro lo Shakhtar Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. ATTEGGIAMENTO – «La squadra ha fatto ciò che doveva fare. È incredibile non aver saputo fare un gol tra andata e ritorno tra lo Shakhtar. Ma non parliamo di mancanza di cattiveria. Se non segni, non vinci. C’è delusione perché potevamo passare il turno con un gol». Europa – «Le valutazioni verranno fatte a freddo, in maniera serena. È inutile parlarne ora. Non siamo stati fortunati tra arbitri e VAR, mi sento di doverlo dire. Non ci hanno rispettato». CAMBI – «Sanchez è entrato a ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Antonio, allenatore, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Champions League contro lo Shakhtar Antonio, allenatore, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. ATTEGGIAMENTO – «La squadra ha fatto ciò che doveva fare. È incredibile non aver saputo fare un gol tra andata e ritorno tra lo Shakhtar. Ma non parliamo di mancanza di cattiveria. Se non segni, non vinci. C’èperché potevamo passare il turno con un gol».– «Leverranno fatte a freddo, in maniera serena. È inutile parlarne ora. Non siamo stati fortunati tra arbitri e VAR, mi sento di doverlo dire. Non ci hanno rispettato». CAMBI – «Sanchez è entrato a ...

