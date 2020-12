Conte alla sfida del Senato: «L’attuale Mes è uno strumento obsoleto», la fronda del M5s pronta al no (ma non sarà determinante) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo aver ottenuto il «Sì» alla Camera sulla comunicazione per la riforma del Mes, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte deve ora affrontare il grande scoglio di Palazzo Madama. Il premier si presenta al Senato dopo settimane di tensioni con Italia Viva, e alcuni malumori anche in casa cinque stelle. Con una maggioranza risicata, il voto al Senato non appare scontato e neppure la tenuta del governo nel caso in cui Conte dovesse chiudere totalmente le porte ai 36 miliardi previsti dal Meccanismo Europeo di Stabilità. Un Mes che nella sua forma attuale il premier ha definito «obsoleto», ricordando tuttavia che «resta nella piena disponibilità delle camere la scelta definitiva dell’adesione dell’Italia al nuovo trattato» sul Mes anche alla luce dell’avanzamento ... Leggi su open.online (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo aver ottenuto il «Sì»Camera sulla comunicazione per la riforma del Mes, il presidente del Consiglio Giuseppedeve ora affrontare il grande scoglio di Palazzo Madama. Il premier si presenta aldopo settimane di tensioni con Italia Viva, e alcuni malumori anche in casa cinque stelle. Con una maggioranza risicata, il voto alnon appare scontato e neppure la tenuta del governo nel caso in cuidovesse chiudere totalmente le porte ai 36 miliardi previsti dal Meccanismo Europeo di Stabilità. Un Mes che nella sua forma attuale il premier ha definito «», ricordando tuttavia che «resta nella piena disponibilità delle camere la scelta definitiva dell’adesione dell’Italia al nuovo trattato» sul Mes ancheluce dell’avanzamento ...

matteosalvinimi : La replica a Conte di Claudio Borghi stamane alla Camera: NO alla cosiddetta “riforma del MES”, che mette a rischio… - CarloCalenda : Nel piano francese per il #RecoveryFund alla voce giovani abbiamo 50 pagine, 26 misure concrete, ognuna con obietti… - borghi_claudio : Domani alla Camera interverrò io in risposta a conte. - emmecucchi : @eddynoto @chuckbassSun @andretamburrini @FontanaPres D'accordo. Ma la colpa può essere di Fontana, Conte, o Speran… - donyp00288476 : RT @italy_exit: ??ALLARME ROSSO?? ??Non aderite alle televendite di Conte. Dall'8 al 31 dicembre scatta la prova generale per abolire il con… -