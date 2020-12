Conte alla Camera: “Il Governo ha bisogno di massima coesione per continuare a battersi in Europa” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Il Governo ha bisogno della massima coesione delle forze di maggioranza per continuare a battersi in Europa e svolgere il suo lavoro. Il confronto dialettico all’interno delle forze di maggioranza è segno di vitalità e ricchezza, ma è senz’altro salutare che sia fatto con spirito costruttivo e non ci faccia disperdere energie, che non ci distragga dagli obiettivi della nostra azione”. E’ quanto ha detto il premier, Giuseppe Conte, nel corso delle comunicazioni in Aula alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo. “Sono sfide complesse – ha aggiunto il presidente del Consiglio -, numerose, di varia natura e intensità. Siamo tutti chiamati a compiere uno sforzo collettivo per essere all’altezza di questo compito. Spesso in Aula ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Ilhadelladelle forze di maggioranza perin Europa e svolgere il suo lavoro. Il confronto dialettico all’interno delle forze di maggioranza è segno di vitalità e ricchezza, ma è senz’altro salutare che sia fatto con spirito costruttivo e non ci faccia disperdere energie, che non ci distragga dagli obiettivi della nostra azione”. E’ quanto ha detto il premier, Giuseppe, nel corso delle comunicazioni in Aulain vista del prossimo Consiglio europeo. “Sono sfide complesse – ha aggiunto il presidente del Consiglio -, numerose, di varia natura e intensità. Siamo tutti chiamati a compiere uno sforzo collettivo per essere all’altezza di questo compito. Spesso in Aula ...

